Украинские войска все еще удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, сказал Александр Сырский (Фото: Александр Сырский / Telegram)

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что украинские войска восстановили позиции и удерживают территории в Курской и Белгородской областях РФ.

Об этом он сказал во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя», — отметил главком.

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что оккупанты якобы «освободили» последний населенный пункт в Курской области — Горналь.

В Генштабе ВСУ опровергли информацию россиян о якобы завершении боевых действий на территории Курской области. Проект DeepState также сообщил, что операция на территории Курской области продолжается.

В сводке Института изучения войны (ISW) за 7 мая сообщалось, что Силы обороны Украины еще раз перешли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области,

18 мая в Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжают сохранять присутствие в этом регионе.

21 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что заявления представителей государства-агрессора России о завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной ситуации.