Украинские войска восстановили позиции и до сих пор удерживают территории в Курской и Белгородской областях — Сырский
Украинские войска все еще удерживают позиции в Курской и Белгородской областях, сказал Александр Сырский (Фото: Александр Сырский / Telegram)
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что украинские войска восстановили позиции и удерживают территории в Курской и Белгородской областях РФ.
Об этом он сказал во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.
«Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя», — отметил главком.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что оккупанты якобы «освободили» последний населенный пункт в Курской области — Горналь.
В Генштабе ВСУ опровергли информацию россиян о якобы завершении боевых действий на территории Курской области. Проект DeepState также сообщил, что операция на территории Курской области продолжается.
В сводке Института изучения войны (ISW) за 7 мая сообщалось, что Силы обороны Украины еще раз перешли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области,
18 мая в Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжают сохранять присутствие в этом регионе.
21 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что заявления представителей государства-агрессора России о завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют реальной ситуации.