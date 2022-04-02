ВСУ впервые успешно применили британский Starstreak: был сбит российский вертолет — The Times
Британский ПЗРК Starstreak сбил российский вертолет (Фото:Aéroplans/flickr.com)
Украинские Вооруженные силы впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak, сообщает The Times.
Война России против Украины — главные события 2 апреля
По информации издания, в Луганской области британская ракета сбила российский вертолет.
Отмечается, что свидетельством этого стало видео, которое появилось в Сети накануне.
«На кадрах атаки видно, как вольфрамовые копья отламывают хвост у Ми-28Н после того как украинцы с использованием британской техники открыли огонь», — пишет The Times.
Источник издания в Министерстве обороны Великобритании заявил, что на этом видео показана работа ПЗРК Starstreak в действии. Такого же мнения придерживаются в экспертной среде британского оборонного комплекса.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.