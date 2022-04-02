ВСУ впервые успешно применили британский Starstreak: был сбит российский вертолет — The Times 2 апреля, 09:45 Цей матеріал також доступний українською Британский ПЗРК Starstreak сбил российский вертолет (Фото:Aéroplans/flickr.com)

Украинские Вооруженные силы впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak, сообщает The Times.

Война России против Украины — главные события 2 апреля



По информации издания, в Луганской области британская ракета сбила российский вертолет.

Отмечается, что свидетельством этого стало видео, которое появилось в Сети накануне.

Видео дня

«На кадрах атаки видно, как вольфрамовые копья отламывают хвост у Ми-28Н после того как украинцы с использованием британской техники открыли огонь», — пишет The Times.



Источник издания в Министерстве обороны Великобритании заявил, что на этом видео показана работа ПЗРК Starstreak в действии. Такого же мнения придерживаются в экспертной среде британского оборонного комплекса.

Украина получила британские ракетные комплексы Starstreak около недели назад.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.