ВСУ впервые успешно применили британский Starstreak: был сбит российский вертолет — The Times

2 апреля, 09:45
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Британский ПЗРК Starstreak сбил российский вертолет (Фото:Aéroplans/flickr.com)

Британский ПЗРК Starstreak сбил российский вертолет (Фото:Aéroplans/flickr.com)

Украинские Вооруженные силы впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak, сообщает The Times.

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По информации издания, в Луганской области британская ракета сбила российский вертолет.

Отмечается, что свидетельством этого стало видео, которое появилось в Сети накануне.

Видео дня

«На кадрах атаки видно, как вольфрамовые копья отламывают хвост у Ми-28Н после того как украинцы с использованием британской техники открыли огонь», — пишет The Times.

Источник издания в Министерстве обороны Великобритании заявил, что на этом видео показана работа ПЗРК Starstreak в действии. Такого же мнения придерживаются в экспертной среде британского оборонного комплекса.

Украина получила британские ракетные комплексы Starstreak около недели назад.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Вертолет Война России против Украины Starstreak

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