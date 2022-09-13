Под Купянском ВСУ могли уничтожить ударный иранский беспилотник 13 сентября, 10:00 В Харьковской области ВСУ могли уничтожить иранский беспилотник (Фото:СтратКом ВСУ)

Вооруженные силы Украины могли уничтожить иранский ударный беспилотник Shahed-136. Его обломки обнаружили в районе Купянска.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

«С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска», — говорится в сообщении.

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Речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136.

CNN ранее сообщило, что РФ закупила и доставила на свою территорию первую партию иранских боевых дронов. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Иран планирует в ускоренном порядке передать России до нескольких сот беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

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