ВСУ впервые показали боевое применения Миг-29 с американскими ракетами HARM — видео 30 августа, 13:35 О передаче Украине ракет HARM стало известно в начале августа (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Воздушные силы ВСУ впервые показали применение американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, которые были установлены на Миг-29.

Как сообщается, соответствующий ролик снял и смонтировал украинский пилот, который посвятил его своему собрату Евгению Лысенко, героически погибшему в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

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Пуск HARM можно заметить на 32-й секунде видео.

Благодаря этим ракетам пилоты ВСУ успешно справляются с российскими системами противовоздушной обороны, что признают даже в РФ.

При этом HARM не предназначены для Миг-29, однако украинские специалисты провели модернизацию, чтобы адаптировать их под советские истребители, удивив американских военных своей изобретательностью.

О передаче данных ракет ВСУ стало известно 9 августа.

Они также входят в пакет военной помощи на $775 млн, о котором США объявили 19 августа.

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