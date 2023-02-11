Украинские военные на некоторых участках фронта восстановили утраченные позиции — Залужный 11 февраля, 20:07 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал США Марк Милли (Фото:Новинарня)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны на некоторых участках фронта восстановили и закрепились на утраченных ранее позициях.

Об этом стало известно из его разговора с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный отметил, что во время общения они обсудили ход боевых действий. Командир ВСУ подчеркнул, что наиболее напряженная ситуация на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак.

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«Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта», — добавил Залужный.

Как отмечается, Залужный также проинформировал Милли об итогах российской массированной ракетной атаки 10 февраля и отметил необходимость дополнительных средств ПВО для Украины.