ВСУ восстановили мост на главной дороге от Бахмута до Часового Яра — CNN 9 марта, 00:55 ВСУ под Бахмутом (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtsev)

Украинские военные отремонтировали мост на главной дороге, который соединяет село Часов Яр с городом Бахмут.

Об этом сообщает CNN.



Мост был подбит артиллерией оккупантов, что создало большую воронку на дороге и привело к невозможности пользоваться дорогой, заставив украинских военных использовать поля и грунтовые дороги для обеспечения обороны этого сильно освоенного города.

Видео дня

«На видео с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и проезжающее по нему транспортное средство», — отмечает издание.

CNN не имеет возможности независимо подтвердить дату видеосъемки, но потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских военных в Бахмуте.