ВСУ восстановили мост на главной дороге от Бахмута до Часового Яра — CNN
ВСУ под Бахмутом (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtsev)
Украинские военные отремонтировали мост на главной дороге, который соединяет село Часов Яр с городом Бахмут.
Об этом сообщает CNN.
Мост был подбит артиллерией оккупантов, что создало большую воронку на дороге и привело к невозможности пользоваться дорогой, заставив украинских военных использовать поля и грунтовые дороги для обеспечения обороны этого сильно освоенного города.
«На видео с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и проезжающее по нему транспортное средство», — отмечает издание.
CNN не имеет возможности независимо подтвердить дату видеосъемки, но потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских военных в Бахмуте.