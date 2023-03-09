ВСУ восстановили мост на главной дороге от Бахмута до Часового Яра — CNN

9 марта, 00:55
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ВСУ под Бахмутом (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtsev)

ВСУ под Бахмутом (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtsev)

Украинские военные отремонтировали мост на главной дороге, который соединяет село Часов Яр с городом Бахмут.

Об этом сообщает CNN.

Мост был подбит артиллерией оккупантов, что создало большую воронку на дороге и привело к невозможности пользоваться дорогой, заставив украинских военных использовать поля и грунтовые дороги для обеспечения обороны этого сильно освоенного города.

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«На видео с геолокацией можно увидеть временный мост, который был построен на месте воронки, и проезжающее по нему транспортное средство», — отмечает издание.

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CNN не имеет возможности независимо подтвердить дату видеосъемки, но потенциальный ремонт моста может означать восстановление жизненно важной линии обеспечения для украинских военных в Бахмуте.

https://www.youtube.com/embed/0DDAwj_8rCs
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Бахмут Война России против Украины Часов Яр

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