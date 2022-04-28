ВСУ восстановили контроль над Кутузовкой и отбили попытки наступления оккупантов на Востоке и Юге — Генштаб 28 апреля, 19:41 Цей матеріал також доступний українською ВСУ отбили попытки наступления оккупантов на Востоке и Юге (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

ВСУ взяли под контроль населенный пункт Кутузовка Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.

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«Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВСУ отбили попытку наступления оккупантов на направлениях Бражковки и Довгенького. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи, сообщает Генштаб.

Окупанты на направлении Донецк — Запорожье проводили наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, но успеха не имели, говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении ВСУ успешно отразили попытку штурмовых действий войск РФ в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка, отметили в Генштабе.

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