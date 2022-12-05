«Надоело отступать». ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области освободили больше, чем планировали — генерал Сырский 5 декабря, 16:21 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Украинское командование не ожидало, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области будет настолько успешным. Украинские военнослужащие освободили больше, чем планировали.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что из-за действий ВСУ на этом направлении российские оккупанты стали паниковать и массово отступать.

Видео дня

«Проблема была в том, чтобы обеспечить наступательные группировки необходимым количеством боеприпасов. Люди были готовы, они все участвовали в жестких боях. Просто надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался. Действия наших военных были настолько быстры и неожиданны для них, что это привело к панике, потере управления, к тому, что их военные начали бежать», — объяснил Сырский.

Читайте также: Антон Геращенко Чем обернется для Путина бегство его армии из Харьковской области

Он отметил, что при наступлении в Харьковской области украинские бойцы захватили большое количество российской техники. Кроме того, защитники продвинулись и освободили гораздо больше территории, чем планировали.

«Мы взяли танками два танковых батальона и порядка двух батальонов техники механизированных войск и много другой специальной техники. Там были некоторые танки будто действительно из парада пришли. Результат обычно был гораздо больше, чем мы ожидали, потому что добавилась территория еще и вдоль государственной границы. Мы планировали немного меньше, километров на 2 тысячи меньше квадратных. Это дало значительный толчок для дальнейших наступательных действий», — сказал командующий.

1 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области с начала российского вторжения освобождены 568 населенных пунктов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что в области 24 населенных пункта остаются под временной оккупацией РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Харьковская область почти полностью освобождена, но в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления российских оккупантов.