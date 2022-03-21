В седьмой раз. ВСУ вновь атаковали оккупантов в аэропорту в Чернобаевке — Арестович 21 марта, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Вооруженные силы Украины в седьмой раз атаковали российских оккупантов в аэропорту в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

«Соберитесь. Нужно ваше мужество. Чернобаевка. Уже в седьмой раз», — написал он в Facebook.

Пока неизвестно, сколько военной техники РФ и оккупантов было уничтожено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что село Чернобаевка в Херсонской области, где ВСУ несколько раз подряд уничтожили технику оккупантов, войдет в историю войн.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.