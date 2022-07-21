ВСУ владеют неоценимой информацией для производителей оружия — Данилов 21 июля, 23:15 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Украинские военные, которые в реальных боевых условиях используют новейшие виды вооружения и военной техники, располагают неоценимой информацией для всех производителей оружия.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ходе презентации модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров, сообщает Укринформ.

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Он отметил, что Украина стала полигоном для испытания новейших видов вооружения и военной техники.

«На сегодняшний день все виды оружия, которые у нас есть…, мы обладаем абсолютно уникальной информацией с учетом того, что мы непосредственно используем это на поле боя, непосредственно используем это в крайне сложных условиях, не „приближенных к боевым“, мы используем это прямо на войне. Поэтому те знания и информация, которая у нас есть, она неоценима для всех производителей оружия», — заявил Данилов.

Инфографика: НВ

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