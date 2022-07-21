ВСУ владеют неоценимой информацией для производителей оружия — Данилов

21 июля, 23:15
Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук/НВ)

Украинские военные, которые в реальных боевых условиях используют новейшие виды вооружения и военной техники, располагают неоценимой информацией для всех производителей оружия.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ходе презентации модуля информационно-аналитической системы СОТА для мониторинга поставок Украине вооружения от стран-партнеров, сообщает Укринформ.

Видео дня

Он отметил, что Украина стала полигоном для испытания новейших видов вооружения и военной техники.

«На сегодняшний день все виды оружия, которые у нас есть…, мы обладаем абсолютно уникальной информацией с учетом того, что мы непосредственно используем это на поле боя, непосредственно используем это в крайне сложных условиях, не „приближенных к боевым“, мы используем это прямо на войне. Поэтому те знания и информация, которая у нас есть, она неоценима для всех производителей оружия», — заявил Данилов.

Инфографика: НВ

21 июля в Офисе президента Владимира Зеленского анонсировали «сюрпризы», которые помогут переломить ход войны с РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Виталий Данилов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Высадка на Луну (Фото:NASA)
Годовщина высадки на Луну /
Пять аргументов, которые переубедят «лунных заговорщиков»
21 июля, 21:00
Научпоп
Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о деньгах страны (Фото:НБУ / Flickr)
Курс доллара, рост цен, печать гривни. /
Что планирует глава НБУ Кирилл Шевченко — 7 главных цифр
21 июля, 20:55
Экономика
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

21 июля, 20:13
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X