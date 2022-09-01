Ситуация на юге Украины: ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях — оперативное командование

1 сентября, 14:36
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На юге Украины ВСУ ведут позиционные бои (Фото:Ткачев Игор/Генштаб)

На юге Украины ВСУ ведут позиционные бои (Фото:Ткачев Игор/Генштаб)

На юге Украины подразделения ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

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«Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем контролировать транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники. Это то, что касается уменьшения сил и мощностей врага», — отметила она.

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Гуменюк подчеркнула, что в Херсонской области все еще остается большое количество вражеских сил. При этом моральный дух оккупантов падает.

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«Могу сказать, что их низкий моральный дух сегодня распространяется еще больше, чем вирус. Они видят друг друга, подразделения, якобы резервы, а на самом деле это перебрасывание из одного географического пункта в другой. Все это имитация подтягивания резервов, чтобы они успокоились. Однако, когда они между собой общаются, то понимают, что все они — такие же старые подразделения на этом участке фронта. Они продолжают мечтать о получении легкого ранения для возвращения в свои дома», — сказала она.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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