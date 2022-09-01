Ситуация на юге Украины: ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях — оперативное командование 1 сентября, 14:36 На юге Украины ВСУ ведут позиционные бои (Фото:Ткачев Игор/Генштаб)

На юге Украины подразделения ВСУ ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

«Мы продолжаем уничтожать запасы врага, продолжаем контролировать транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Мы продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава и техники. Это то, что касается уменьшения сил и мощностей врага», — отметила она.

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Гуменюк подчеркнула, что в Херсонской области все еще остается большое количество вражеских сил. При этом моральный дух оккупантов падает.

«Могу сказать, что их низкий моральный дух сегодня распространяется еще больше, чем вирус. Они видят друг друга, подразделения, якобы резервы, а на самом деле это перебрасывание из одного географического пункта в другой. Все это имитация подтягивания резервов, чтобы они успокоились. Однако, когда они между собой общаются, то понимают, что все они — такие же старые подразделения на этом участке фронта. Они продолжают мечтать о получении легкого ранения для возвращения в свои дома», — сказала она.

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