ВСУ ведут контрнаступление, чтобы отвернуть оккупантов от Славянска — ISW 18 июня, 06:08 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма. Таким образом они хотят отвернуть российские войска от наступления на Славянск.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).



Отмечается, что украинские войска стремятся нарушить российские пути снабжения. В этом контрнаступлении ВСУ добились незначительных успехов.

Видео дня

В то же время российские войска продолжают перегруппировку и переброску личного состава в пределах Запорожской области для удержания оборонных позиций вдоль линии фронта.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.