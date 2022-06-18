ВСУ ведут контрнаступление, чтобы отвернуть оккупантов от Славянска — ISW

18 июня, 06:08
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские силы, вероятно, ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма. Таким образом они хотят отвернуть российские войска от наступления на Славянск.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска стремятся нарушить российские пути снабжения. В этом контрнаступлении ВСУ добились незначительных успехов.

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В то же время российские войска продолжают перегруппировку и переброску личного состава в пределах Запорожской области для удержания оборонных позиций вдоль линии фронта.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Славянск Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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