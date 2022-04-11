ВСУ в зоне ООС отбили шесть атак российских оккупантов
Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)
ВСУ в районе Операции объединенных сил отбили шесть атак российских оккупантов, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
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«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинским военным удалось уничтожить:
- 4 танка;
- 5 единиц бронетехники;
- 26 единиц автомобильной техники;
- 8 артиллерийских систем.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага, добавили в пресс-службе.
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