ВСУ в зоне ООС отбили шесть атак российских оккупантов 11 апреля, 23:40 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

ВСУ в районе Операции объединенных сил отбили шесть атак российских оккупантов, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинским военным удалось уничтожить:

4 танка;

5 единиц бронетехники;

26 единиц автомобильной техники;

8 артиллерийских систем.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага, добавили в пресс-службе.

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