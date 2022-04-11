ВСУ в зоне ООС отбили шесть атак российских оккупантов

11 апреля, 23:40
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Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

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ВСУ в районе Операции объединенных сил отбили шесть атак российских оккупантов, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито шесть атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинским военным удалось уничтожить:

  • 4 танка;
  • 5 единиц бронетехники;
  • 26 единиц автомобильной техники;
  • 8 артиллерийских систем.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага, добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/348768270611823
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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