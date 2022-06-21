Позиции существенно улучшились. ВСУ в Запорожской области уже получили западное оружие 21 июня, 21:20 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник в Запорожской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Запорожской области ВСУ получили западное оружие и уже овладели им. Благодаря этому позиции украинских сил существенно улучшились.

Об этом заявил Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телеканала Рада.

Он отметил, что военная помощь от поступила несколько недель назад.

«Помощь наших западных партнеров поступила несколько недель назад и довольно существенно улучшила позиции наших войск, потому что артиллерийские дуэли — это сейчас одна из основных форм противостояния», — сказал он.

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Глава Запорожской ОГА добавил, что оружие, в частности пушки, стреляющие, как снайперские винтовки, пришло очень вовремя.

Старух отметил, что оккупанты уже не чувствует себя так свободно, как это было раньше, когда они наносили большие артиллерийские поражения по Ореховому и Камышевахе.

20 июня командир подразделения Азов Родион Кудряшов заявил, что ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.

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