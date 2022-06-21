Позиции существенно улучшились. ВСУ в Запорожской области уже получили западное оружие

21 июня, 21:20
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Украинский защитник в Запорожской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинский защитник в Запорожской области (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Запорожской области ВСУ получили западное оружие и уже овладели им. Благодаря этому позиции украинских сил существенно улучшились.

Об этом заявил Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телеканала Рада.

Он отметил, что военная помощь от поступила несколько недель назад.

«Помощь наших западных партнеров поступила несколько недель назад и довольно существенно улучшила позиции наших войск, потому что артиллерийские дуэли — это сейчас одна из основных форм противостояния», — сказал он.

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Глава Запорожской ОГА добавил, что оружие, в частности пушки, стреляющие, как снайперские винтовки, пришло очень вовремя.

https://www.youtube.com/watch?v=Xc8NS4rTGgI

Старух отметил, что оккупанты уже не чувствует себя так свободно, как это было раньше, когда они наносили большие артиллерийские поражения по Ореховому и Камышевахе.

20 июня командир подразделения Азов Родион Кудряшов заявил, что ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Военная помощь Война России против Украины

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