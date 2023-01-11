Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов — Генштаб 11 января, 07:19 Украинские военные (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, сообщил Генштаб в среду, 11 января в Facebook.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской области и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клищиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области.

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В то же время противник нанес шесть ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

На Северском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы Сеньковки Черниговской области и Кучеривки, Александровки и Покровки в Сумской области.

На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них — Сосновка, Зеленое, Волчанск, Домашнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двухлетняя Харьковской области.



На Купянском направлении огневого поражения понесли районы Ольшаной, Орлянки и Кисловки в Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.



На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь снова попали Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обстрелял районы 22 населенных пунктов. Среди них — Свободное Поле и Новополь в Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Гуляйполе, Степное, Щербаки и Белогорье Запорожской области.

В Херсонском направлении от российских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности, это — Антоновка, Веселое, Республиканец, Днепровское, Дудчаны, Милово, Золотая Балка и Херсон. Пострадали мирные люди.

По данным Генштаба, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также четыре удара по позициям его ЗРК.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, две позиции российских ракетных войск и артиллерии и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.