ВСУ в среднем уничтожают 75% российских дронов — Воздушные силы

4 августа, 20:58
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Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Украинская армия в среднем уничтожает 75% российских дронов, которыми оккупанты атакую Украину, сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Бывает 100%, бывает меньше 50% к сожалению, потому что разные регионы атакуют. Приблизительно имеем 75%, если в общем считать. Только за период атак нашей критической инфраструктуры осенью-зимой было сбито около 750 дронов-камикадзе и такое же количество крылатых ракет», — сказал спикер в эфире телемарафона.

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Он добавил, что все силы обороны присоединяются к этому процессу, потому что сбивать Shahed более рационально с помощью мобильных огневых групп, стрелкового оружия и зенитными пушками.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты запустили по меньшей мере 1961 беспилотников Shahed с начала российского вторжения.

В ночь на четверг, 3 августа, армия РФ атаковала Украину 15-ю ударными БПЛА Shahed-136/131. Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ночью в среду, 2 августа, Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Дроны Юрий Игнат дроны-камикадзе

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