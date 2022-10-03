Может спровоцировать «эффект домино». Что означает освобождение Лимана и успехи ВСУ в Херсонской области: факты и развитие событий — онлайн

3 октября, 12:07
Поделиться:
САУ CAESAR работает по вражеским целям на востоке Украины (Фото:ОК Восток / Армия Информ / Валентина Вилюра)

САУ CAESAR работает по вражеским целям на востоке Украины (Фото:ОК Восток / Армия Информ / Валентина Вилюра)

Минувшие выходные ознаменовались новыми важными успехами украинских военных на нескольких участках фронта. 1−2 октября ВСУ взяли под контроль и полностью зачистили Лиман (Донецкая область), а также существенно развили наступление в Херсонской области.

Днем 1 октября в ВСУ подтвердили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов в районе Лимана Донецкой области (Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки), в результате чего многотысячная группировка РФ в Лимане оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5 тыс. военнослужащих РФ. В субботу также появилось видео военнослужащих ВСУ, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане, однако за город еще шли бои. Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Лиман был полностью зачищен от российских войск к 12:30 воскресенья.

Видео дня

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Пока Путин празднует «победу». Что ждет армию России после провала в Лимане

В Минобороны России поражение оккупационных войск в Лимане объяснили тем, что войска РФ были якобы отведены «на более выгодные рубежи». В украинском Минобороны Украины такую версию об «успешном отводе войск» прокомментировали информацией о том, что большинство находившихся в Лимане россиян действительно были «передислоцированы» — либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. Части российских войск, вероятно, удалось прорваться из окружения, в том числе в Луганскую область.

Тем временем мировая пресса, украинские и международные обозреватели подчеркивают, насколько знаковым событием стало освобождение Лимана на фоне мобилизации в РФ и попытки России аннексировать оккупированные территории Украины:

  • Институт изучения войны констатирует, что именно взятие Лимана фактически обрушило контроль Владимира Путина над информационным пространством России — поскольку спровоцировало среди российских националистов и «военкоров"-пропагандистов даже большую волну критики, чем отступление РФ из-под Киева, с острова Змеиный или даже из Харьковской области;
  • The Guardian напоминает, что российские войска захватили город четыре месяца назад и называет его освобождение унизительным“ для Путина — после того, как международное сообщество окончательно отвергло притязания диктатора на присоединение украинских территорий навсегда“;
  • разведка Великобритании напомнила о стратегическом значении Лимана, освобождение которого позволяет ВСУ контролировать ключевые дороги через реку Северский Донец, и политическом аспекте его освобождения (как одного из ключевых городов в Донецкой области, об аннексии которой незаконно объявила Россия — что будет лишь усиливать критику и давление на военное командование в РФ);
  • New York Times аналогично пишет о Лимане как о „стратегическом железнодорожном узле“, освобождение которого стало серьезным ударом“ по армии РФ и уже усилило давление на российское руководство“, которое теперь сталкивается с резкой критикой за весь ход войны и недавно объявленной мобилизации
  • CNN в своем репортаже из Лимана констатирует, что отступление армии РФ из Лимана „является одним из самых значительных поражений России за последние несколько недель — отходом [войск], который может спровоцировать эффект домино для российского контроля оккупированных частей Донецкой и Луганской областей“;
  • генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что освобождение Лимана свидетельствует о способности ВСУ »добиваться прогресса и оттеснять российские силы благодаря храбрости [украинцев], их навыкам и современному вооружению".

Освобождением Лимана новые успехи ВСУ не ограничиваются. В утренней сводке 3 октября аналитики ISW подтвердили, что украинские силы продолжают освобождать населенные пункты восточнее и северо-восточнее Лимана (подтверждено взятие села Торское Донецкой области), а также прорвали российскую оборону на северо-востоке Херсонской области.

Читайте также:
Лоуренс Фридман
Лоуренс Фридман
С приближением зимы. Что меняется сейчас на фронте

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской области — села Миролюбовка и Архангельское, а Наталья Гуменюк, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Юг подтвердила, что на южном направлении украинские военные продолжают наступать и продвигаться вперед. При этом фактический прогресс ВСУ, вероятно, даже более значителен. ISW сообщает, что на севере Херсонской области украинские силы закрепили свои позиции в Золотой Балке и Крещеновке, а также, вероятно, освободили Шевченковку и Любимовку, оттеснив российские войска на новые оборонительные позиции вокруг поселка Николаевка (Генштаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию — прим. ред.). При этом в пабликах российских пропагандистов 2 октября было множество панических сообщений о том, что ВСУ ведут бои в районе села Дудчаны и о рисках обрушения российской обороны на этом участке.

НВ следит за главными событиями развивающегося наступления ВСУ на Донбассе и в Херсонской области.

Наступление ВСУ на Донбассе и в Херсонской области 3 октября — онлайн

12:05 От клерков до Путина. Подоляк рассказал, кто руководит военными действиями в России

Комментируя последние события на фронте, советник главы ОП Михаил Подоляк пришел к выводу, что в РФ военными действиями фактически руководят все, кроме командующих российской армии:

  • кремлевские клерки;
  • внутренние спецслужбы;
  • владельцы ЧВК, состоящих из зэков;
  • хозяин Чечни;
  • Z-пропагандисты;
  • лично Путин.

«Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет…», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1576843307153756161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1576843307153756161%7Ctwgr%5E7c78bf9a014d03ff7ae6a41454d85ec1d47a1b6d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fgeopolitics%2Fpodolyak-pererahuvav-hto-keruye-viyskovimi-diyami-v-rosiji-ostanni-novini-50274087.html

11:46 ВСУ деоккупируют украинские территории без «огневого вала» и лобовых атак — Центр стратегических коммуникаций

«Полнее представление о количестве трофеев и вражеских потерь под Лиманом будет позже», — пообещали в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

11:33 В командовании ВСУ рассказали о судьбе оккупантов в лиманском котле

ВСУ физически уничтожили часть российских оккупантов в районе Лимана, часть военнослужащих армии РФ взяли в плен, а еще часть смогла выйти малыми группами. Об этом сообщил спикер ОК Восток ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

11:10 США могут уничтожить российские войска и технику в Украине и потопить Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружие — экс-директор ЦРУ

Бывший директор ЦРУ, четырехзвездный генерал армии США в отставке Дэвид Петреус привел пример, как могут ответить США и их союзники, если диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие на фоне успехов ВСУ и освобождения оккупированных РФ территорий Украины.

«Просто, чтобы дать вам гипотетическое представление, мы бы ответили, возглавив НАТО — коллективные усилия, которые уничтожили бы все конвенциональные [обычные, неядерные] российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму, и каждый корабль в Черном море», — сказал Петреус. При этом он добавил, что не озвучивает официальную информацию и не общался по этой теме с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

10:50 Во время отступления военные РФ снова бросают ценную технику: на видео — тяжелая огнеметная система Солнцепек

«Полностью заряженная и исправная. Надо лишь заправить баки. Такие РСЗО редко попадали в руки украинских военных в рабочем состоянии», — пишет журналист Андрей Цаплиенко, обнародовавший это видео.

10:15 Командующий Объединенными силами рассказал, как мобилизация в РФ повлияет на фронт в Украине

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уже через 2−3 месяца мобилизованные в РФ будут на поле боя в Украине. В эфире телемарафона он сообщил, что мобилизованными российское командование доукомплектует военные части, которые уже воюют против Украины.

«Но мобилизованные — это не регулярная армия, с которой мы воевали семь месяцев. А в течение этого времени мы смогли давать отпор армии. А мобилизованные недостаточно обучены, не имеют опыта, поэтому они сразу не восстановят своих мощностей», — подчеркнул Наев.

09:55 Во время освобождения Лимана выжившие российские оккупанты убегали в Счастье — Гайдай

«Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло — им удалось бежать подальше к Счастью. 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск», — рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

09:32 Вертолет, самолет и более 300 оккупантов. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Лиман находится именно в Краматорском районе Донецкой области, а район Бахмута — едва ли не единственный, где армия РФ продолжает попытки активного наступления.

08:27 Российские оккупанты ходят по дворам на захваченных территориях и составляют списки мужчин призывного возраста — ОК Юг

На захваченных территориях Украины российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию. Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook, они ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста.

Также войска РФ максимально усложнили выезд из оккупированных регионов.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Донбасс Владимир Путин Украинская армия Донецкая область Онлайн Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Херсонская область Российская армия Наступление Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) Лиман Лиман котел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X