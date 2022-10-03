Может спровоцировать «эффект домино». Что означает освобождение Лимана и успехи ВСУ в Херсонской области: факты и развитие событий — онлайн 3 октября, 12:07 САУ CAESAR работает по вражеским целям на востоке Украины (Фото:ОК Восток / Армия Информ / Валентина Вилюра)

Минувшие выходные ознаменовались новыми важными успехами украинских военных на нескольких участках фронта. 1−2 октября ВСУ взяли под контроль и полностью зачистили Лиман (Донецкая область), а также существенно развили наступление в Херсонской области.

Днем 1 октября в ВСУ подтвердили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов в районе Лимана Донецкой области (Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки), в результате чего многотысячная группировка РФ в Лимане оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5 тыс. военнослужащих РФ. В субботу также появилось видео военнослужащих ВСУ, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане, однако за город еще шли бои. Днем 2 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Лиман был полностью зачищен от российских войск к 12:30 воскресенья.

Видео дня

В Минобороны России поражение оккупационных войск в Лимане объяснили тем, что войска РФ были якобы отведены «на более выгодные рубежи». В украинском Минобороны Украины такую версию об «успешном отводе войск» прокомментировали информацией о том, что большинство находившихся в Лимане россиян действительно были «передислоцированы» — либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. Части российских войск, вероятно, удалось прорваться из окружения, в том числе в Луганскую область.

Тем временем мировая пресса, украинские и международные обозреватели подчеркивают, насколько знаковым событием стало освобождение Лимана на фоне мобилизации в РФ и попытки России аннексировать оккупированные территории Украины:

Освобождением Лимана новые успехи ВСУ не ограничиваются. В утренней сводке 3 октября аналитики ISW подтвердили, что украинские силы продолжают освобождать населенные пункты восточнее и северо-восточнее Лимана (подтверждено взятие села Торское Донецкой области), а также прорвали российскую оборону на северо-востоке Херсонской области.

Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской области — села Миролюбовка и Архангельское, а Наталья Гуменюк, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Юг подтвердила, что на южном направлении украинские военные продолжают наступать и продвигаться вперед. При этом фактический прогресс ВСУ, вероятно, даже более значителен. ISW сообщает, что на севере Херсонской области украинские силы закрепили свои позиции в Золотой Балке и Крещеновке, а также, вероятно, освободили Шевченковку и Любимовку, оттеснив российские войска на новые оборонительные позиции вокруг поселка Николаевка (Генштаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию — прим. ред.). При этом в пабликах российских пропагандистов 2 октября было множество панических сообщений о том, что ВСУ ведут бои в районе села Дудчаны и о рисках обрушения российской обороны на этом участке.

НВ следит за главными событиями развивающегося наступления ВСУ на Донбассе и в Херсонской области.

Наступление ВСУ на Донбассе и в Херсонской области 3 октября — онлайн

12:05 От клерков до Путина. Подоляк рассказал, кто руководит военными действиями в России

Комментируя последние события на фронте, советник главы ОП Михаил Подоляк пришел к выводу, что в РФ военными действиями фактически руководят все, кроме командующих российской армии:



кремлевские клерки;



внутренние спецслужбы;

владельцы ЧВК, состоящих из зэков;

хозяин Чечни;

Z-пропагандисты;

лично Путин.

«Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет…», — написал он в Twitter.

11:46 ВСУ деоккупируют украинские территории без «огневого вала» и лобовых атак — Центр стратегических коммуникаций

«Полнее представление о количестве трофеев и вражеских потерь под Лиманом будет позже», — пообещали в Центре стратегических коммуникаций, работающем при Министерстве культуры и информационной политики Украины.



11:33 В командовании ВСУ рассказали о судьбе оккупантов в лиманском котле

ВСУ физически уничтожили часть российских оккупантов в районе Лимана, часть военнослужащих армии РФ взяли в плен, а еще часть смогла выйти малыми группами. Об этом сообщил спикер ОК Восток ВСУ Сергей Череватый в эфире общенационального телемарафона.

11:10 США могут уничтожить российские войска и технику в Украине и потопить Черноморский флот, если Путин применит ядерное оружие — экс-директор ЦРУ

Бывший директор ЦРУ, четырехзвездный генерал армии США в отставке Дэвид Петреус привел пример, как могут ответить США и их союзники, если диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие на фоне успехов ВСУ и освобождения оккупированных РФ территорий Украины.



«Просто, чтобы дать вам гипотетическое представление, мы бы ответили, возглавив НАТО — коллективные усилия, которые уничтожили бы все конвенциональные [обычные, неядерные] российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму, и каждый корабль в Черном море», — сказал Петреус. При этом он добавил, что не озвучивает официальную информацию и не общался по этой теме с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.



10:50 Во время отступления военные РФ снова бросают ценную технику: на видео — тяжелая огнеметная система Солнцепек

«Полностью заряженная и исправная. Надо лишь заправить баки. Такие РСЗО редко попадали в руки украинских военных в рабочем состоянии», — пишет журналист Андрей Цаплиенко, обнародовавший это видео.



10:15 Командующий Объединенными силами рассказал, как мобилизация в РФ повлияет на фронт в Украине

Генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уже через 2−3 месяца мобилизованные в РФ будут на поле боя в Украине. В эфире телемарафона он сообщил, что мобилизованными российское командование доукомплектует военные части, которые уже воюют против Украины.

«Но мобилизованные — это не регулярная армия, с которой мы воевали семь месяцев. А в течение этого времени мы смогли давать отпор армии. А мобилизованные недостаточно обучены, не имеют опыта, поэтому они сразу не восстановят своих мощностей», — подчеркнул Наев.



09:55 Во время освобождения Лимана выжившие российские оккупанты убегали в Счастье — Гайдай

«Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло — им удалось бежать подальше к Счастью. 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск», — рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

09:32 Вертолет, самолет и более 300 оккупантов. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки

Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Лиман находится именно в Краматорском районе Донецкой области, а район Бахмута — едва ли не единственный, где армия РФ продолжает попытки активного наступления.



08:27 Российские оккупанты ходят по дворам на захваченных территориях и составляют списки мужчин призывного возраста — ОК Юг

На захваченных территориях Украины российские оккупанты продолжают принудительную мобилизацию. Как сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook, они ходят по дворам и составляют списки мужчин призывного возраста.

Также войска РФ максимально усложнили выезд из оккупированных регионов.