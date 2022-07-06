ВСУ «в километре» от Херсона. Израильский офицер объяснил, как нужно правильно понимать громкий материал The Economist 6 июля, 19:35 По словам военного эксперта, фронт в Херсонской области неплотный — посадки чередуются с полями и нет сплошных траншей окопов (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ объяснил, как нужно правильно понимать материал The Economist, в котором упоминается об украинских военных «в километре» от Херсона.



«The Economist сказали, что какие-то передовые отряды видят в снайперский прицел пригороды Херсона. Там фронт довольно жидкий. ДРГ, разведчики ночью могут проходить и даже дойти до самого Херсона, войти. Там настолько фронт неплотный, что ночью небольшая группа людей может действительно быть на улицах Херсона и уйти обратно», — объяснил Левин.

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Он отметил, что фронт в Херсонской области не похож на фронт во время Первой мировой войны — «сплошная траншея окопов и иголку не просунуть негде». Военный эксперт уточнил, что в Херсонской области «сплошные поля и посадки».

«Бои идут часто по этим посадкам, никто на открытое поле не выходит, потому что там уничтожает сразу артиллерия, авиация или другие системы — сейчас у Украины HIMARS есть. Ночью вы можете по этому полю пройти, проползти и выйти в тыл врага. Об этом говорил The Economist. Естественно, многие СМИ в Украине это подхватили и раскрутили, что в километре [от Херсона находятся войска], в первоисточнике это не так», — сказал израильский офицер.

3 июля издание The Economist со ссылкой на офицера украинской военной разведки сообщило, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона.

На следующий день в Оперативном командовании Юг сообщили, что эта информация не соответствует действительности и вредит военной операции.

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