Не классическое контрнаступление. ВСУ на юге действуют очень эффективно и отодвигают линию фронта — эксперт 17 июня, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Уничтожена бронетехника оккупационных войск в Херсонской области (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Радио НВ рассказал о том, как Вооруженные силы Украины отодвигают линию фронта на юге.



«Я бы сказал, что это у нас на Херсонщине еще даже не контрнаступление такое, как оно могло бы быть, классическое. На сегодняшний день мы используем моменты и пробелы в российской обороне, обнаруживая их. Пользуемся тем, что Россия сосредоточила сейчас большое количество войск на Востоке, и там ведет активные наступательные действия», — сказал он.

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По словам Мусиенко, украинские военные «просто отодвигают линию фронта постепенно, шаг за шагом», выбирая более выгодные позиции для обороны и постепенного перехода в еще более контрнаступательные действия.

«Это точечные контратаки, которые очень нужны и эффективны: они отодвигают противника, постоянно держат в беспокойстве, наносят ему потери. Но если говорить о большой контратаке для того чтобы освободить всю Херсонщину, я думаю, что еще нужно накопить определенный ресурс по тяжелому вооружению, консолидировать там большие усилия и тогда действительно можно будет таким серьезным ударом выбить оттуда российских оккупантов», — пояснил эксперт, отметив, что на Херсонщине действительно положительная динамика, которая «вселяет надежду и оптимизм, потому что правильная тактика сейчас выбрана нашими вооруженными силами».

16 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк побывал на освобожденной от российских войск территории Херсонской области. Он заявил на своей странице в Twitter, что находится в разрушенном селе в 3−4 километрах от российских войск.

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