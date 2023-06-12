Точный удар. В Харьковской области ВСУ уничтожили российский танк Т-80 — видео 12 июня, 11:23 Горящий российский танк (Фото:t.me/generalstaff_ua)

В Харьковской области ВСУ дроном уничтожили российский танк Т-80.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 12 июня, в Telegram.

«Минус российский танк Т-80 на Купянском направлении», — сказано в сообщении.

Это результат работы ударной роты БпЛА Ахиллес 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

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