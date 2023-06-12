Точный удар. В Харьковской области ВСУ уничтожили российский танк Т-80 — видео

12 июня, 11:23
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Горящий российский танк (Фото:t.me/generalstaff_ua)

Горящий российский танк (Фото:t.me/generalstaff_ua)

В Харьковской области ВСУ дроном уничтожили российский танк Т-80.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 12 июня, в Telegram.

«Минус российский танк Т-80 на Купянском направлении», — сказано в сообщении.

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Это результат работы ударной роты БпЛА Ахиллес 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Видео дня

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Харьковская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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