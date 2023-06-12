Точный удар. В Харьковской области ВСУ уничтожили российский танк Т-80 — видео
Горящий российский танк (Фото:t.me/generalstaff_ua)
В Харьковской области ВСУ дроном уничтожили российский танк Т-80.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 12 июня, в Telegram.
«Минус российский танк Т-80 на Купянском направлении», — сказано в сообщении.
Это результат работы ударной роты БпЛА Ахиллес 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных.