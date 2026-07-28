В Генштабе заявили об информационной операции против Михаила Драпатого

Об этом он написал в Facebook в понедельник, 27 июля.

По его словам, в соцсетях начали массово распространяться фейковые аккаунты главкома, вымышленные заявления и сообщения о якобы принятых Драпатым решениях после вступления в должность.

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«Сегодня поднялась новая волна: появляются фейковые страницы псевдо-Драпатого в тредс, множится хайп в фейсбуке. Военные эксперты на полном серьезе распространяют со страниц ботов написанный ИИ рассказ о вымышленной публичной ссоре нового и старого главкомов. Уже живет своей жизнью выдуманная история о том, что Драпатый объявил какой-то аудит в ВСУ. Что он на свои деньги создал благотворительный фонд для раненых, а сотрудников ТЦК отправил на передовую. Нет, насчет аудита — это ложь. Главком Драпатый пока ничего подобного не назначал», — отметил Лиховий.

Он также добавил, что у Михаила Драпатого нет аккаунта в Threads и он не планирует создавать дополнительные страницы в социальных сетях. Лиховий также подчеркнул, что новый главнокомандующий в данный момент принимает должность и входит в курс дел.

«Учитывая массовость фейков, всё это очень похоже на целенаправленную специальную информационную операцию против нового главнокомандующего. Которая идет параллельно со смехотворными обвинениями в „расизме“, основанными на вполне адекватном антироссийском интервью 2023 года», — написал спикер.

26 июля на фейковой странице в X от имени Михаила Драпатого появилось сообщение о «начале аудита в ВСУ». В сообщении говорилось, что «неприкасаемых не будет», а все причастные к вероятным нарушениям понесут ответственность. Бывший советник министра обороны, блогер и волонтер Сергей Стерненко написал, что распространенное заявление является фейком.

27 июля в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что социальная сеть X заблокировала фейковую страницу Михаила Драпатого.

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В ведомстве отметили, что о существовании фейкового аккаунта Драпатого в X их проинформировал Генеральный штаб ВСУ. После этого команда министерства оперативно обратилась к администрации соцсети с запросом о блокировке страницы.

В Минцифры подчеркнули, что окончательное решение о блокировке аккаунтов принимает исключительно сама платформа. На данный момент фейковая страница уже удалена.

24 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара представил новых главнокомандующего и начальника Генерального штаба ВСУ — Михаила Драпатого и Игоря Скибюка.

Драпатый назвал своими приоритетами наращивание возможностей украинской ПВО, развитие и масштабирование беспилотной составляющей, повышение летальности поражения противника, устранение излишней бюрократии, а в работе с личным составом — «акцент на компетентности и человечности».

23 июля президент Украины Владимир Зеленский обозначил главные задачи для нового главнокомандующего ВСУ и исполняющего обязанности министра обороны. По словам Зеленского, такими задачами должны стать закрытие неба, решение вопросов, связанных с ТЦК, и нормализация процесса мобилизации.

21 июля президент Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого (ранее — командующего Объединенными силами ВСУ).

22 июля Зеленский подписал указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого. В тот же день Владимир Зеленский объявил, что новым начальником Генштаба ВСУ станет бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк.