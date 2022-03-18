ВСУ в четвертый раз на одном и том же месте разбили вражескую понтонную переправу 18 марта, 13:42 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:BBC)

58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского в четвертый раз разбила российскую понтонную переправу на одном и том же месте.

Об этом сообщила бригада в Facebook.

«У нас, конечно, не Чернобаевка, но выговцы в своем районе ответственности тоже уже четыре раза расфигачивали российскую понтонную переправу на одном и том же месте. Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой — у кацапов, наверное, тактика такая», — говорится в сообщении.

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Военные также пообещали сообщить, если будет в пятый раз.

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