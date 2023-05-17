«Уничтожены два полковника и комбриг». Интервью с Тарасом Березовцем об операциях ВСУ возле Бахмута и последних обстрелах Киева

17 мая, 19:19
NV Премиум
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Украинский военный дает воду российскому пленному недалеко от Бахмута, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный дает воду российскому пленному недалеко от Бахмута, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Автор: Василий Пехньо

Тарас Березовец, боец ВСУ, рассказал в интервью Radio NV, как украинские Силы обороны проводят операции возле Бахмута и могла ли украинская разведка выходить на контакт с Пригожиным и представителями ЧВК Вагнера.

— Как вам работа украинской системы противовоздушной обороны?

— Я думаю, что поразительно, что все действительно поражены эффективностью того, как украинская ПВО каждый раз увеличивает процент сбитых российских ракет. И я напомню, что это первый вообще в истории случай, когда были сбиты российские крылатые ракеты Кинжал, до этого не удавалось никому. Первый Кинжал был сбит в этом месяце, в мае, а последние шесть были сбиты этой ночью.

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Теги:   Россия Украина Тарас Березовец Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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