В соцсетях появилось видео, в котором утверждается, что ВСУ уже в 10 километрах от Херсона

14 июня, 11:24
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Официальных подтверждений озвученным в видео сведениям пока не поступало (Фото:Скриншот видео Tsaplienko/t.me)

Официальных подтверждений озвученным в видео сведениям пока не поступало (Фото:Скриншот видео Tsaplienko/t.me)

Украинские военные все ближе подбираются к оккупированному РФ Херсону и готовятся к его освобождению.

Об этом рассказал один из бойцов ВСУ, видео с которым опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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«Хочу обратиться к жителям Херсона — мы уже около 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина», — заявил он.

Видео дня

В то же время, насколько достоверными являются озвученные в видео сведения, не ясно. В Генеральном штабе ВСУ о выходе украинских войск на 10-километровый рубеж в результате контрнаступления на Херсон пока ничего не сообщали.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война России против Украины

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