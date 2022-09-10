«Мы уже в Изюме». Бойцы ВСУ начали публиковать первые видео

10 сентября, 15:16
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На въезде в Изюм уже развевается украинский флаг (Фото:Коллаж НВ)

На въезде в Изюм уже развевается украинский флаг (Фото:Коллаж НВ)

В субботу, 10 сентября, украинские военные вошли в Изюм Харьковской области и уже делятся первыми видео.

Об освобождении города от российских оккупантов ранее сообщил командир батальона Свобода Петр Кузык.

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«Рашисты сбежали из города и бросили технику. Ни орков или сепаров в центре уже нет», — написал он у себя в Facebook.

Видео дня

https://twitter.com/markito0171/status/1568565785311715331
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1568568765171769344

На обнародованных видео, снятых военнослужащими разведроты 25-й десантной бригады ВСУ на бывшем блокпосту российских захватчиков, видно, что на въезде в город уже развевается украинский флаг.

«Мы уже в Изюме. Все будет Украина! Будем гнать этих до самой Москвы», — пообещал один из бойцов.

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Украинские военные возле линии фронта Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy) ВСУ освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области, могут создать котел для РФ вокруг Изюма — ISW

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Контрнаступление Война России против Украины

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