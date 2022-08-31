«Не в первый раз». Попытки прорвать первую и вторую линии обороны оккупантов в Херсонской области уже были — Жданов 31 августа, 19:57 Украинские бойцы уже пытались прорвать первую и вторую линии обороны врага в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ прокомментировал информацию о прорыве линии обороны оккупантов в Херсонской области.

Как рассказал Жданов Радио НВ известно о том, что линий обороны у россиян три. По мнению военного эксперта, они хорошо оборудованы, «учитывая то, что где-то два месяцев спустя мы с вами видели колонны машин, которые везли туда железобетонные изделия в виде долговременных огневых точек» и лес-кругляк.

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«Но мы с вами также спустя два месяца слышали, что у нас были попытки уже прорывать первую и вторую линию обороны. Так что для нас это не в первый раз. И я думаю, что на сегодняшний день, если мы и прорвались, то там Вооруженные Силы смогут закрепиться и дальше пытаться развивать успех», — сказал он.

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В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. При этом в Генштабе ВСУ советуют украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

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