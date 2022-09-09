Украинские военные уже на въезде в Купянск — фото
Информации о ситуации в самом Купянске пока нет (Фото:Харьков Life)
Украинские военные продолжают свое успешное продвижение на Харьковском направлении и уже вплотную подобрались к захваченному РФ Купянску.
Об этом свидетельствует фото с бойцами Сил обороны, держащими в руках украинский флаг возле знака на въезде в город, которое было опубликовано в Telegram-канале Харьков Life в пятницу, 9 сентября.
«ВСУ сегодня в ударе. Ждем официальные новости и держим за ребят кулачки», — говорится в описании к снимку.
В то же время информации о ситуации в самом Купянске на данное время нет.
ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.
Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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