Украинские военные уже на въезде в Купянск — фото 9 сентября, 13:46 Информации о ситуации в самом Купянске пока нет (Фото:Харьков Life)

Украинские военные продолжают свое успешное продвижение на Харьковском направлении и уже вплотную подобрались к захваченному РФ Купянску.

Об этом свидетельствует фото с бойцами Сил обороны, держащими в руках украинский флаг возле знака на въезде в город, которое было опубликовано в Telegram-канале Харьков Life в пятницу, 9 сентября.

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«ВСУ сегодня в ударе. Ждем официальные новости и держим за ребят кулачки», — говорится в описании к снимку.

В то же время информации о ситуации в самом Купянске на данное время нет.

ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.



В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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