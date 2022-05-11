ВСУ уже используют американские гаубицы M777 против оккупантов — Минобороны 11 мая, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Американские гаубицы M777 (Фото:US Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Handout via REUTERS)

Украинская армия уже применяет на фронте американские гаубицы 155-го калибра M777, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

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«Украина начала получать современную тяжелую техники западных образцов … На фронте, кроме Javelin и Stinger, уже применяются американские гаубицы 155-го калибра. Продолжается процесс поступления западной бронетехники и другого оружия. Три месяца назад это считалось еще невозможным», — сказала она во время брифинга в Медиацентре.

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Она добавила, что Украина работает над увеличением и ускорением темпов получения оружия. Также, по ее словам, впереди украинскую армию ожидает «чрезвычайно сложный период», а благодаря большому запасу советской техники оккупанты могут вести «долгую и интенсивную войну».

«Россия фактически сейчас загоняет себя в ситуацию, когда не сможет победить в войне ресурсов. Но пока западное оружие дойдет, чтобы обеспечить наше преимущество, пройдет определенное время», — подчеркнула она.

Telegram-канал Оперативный ВСУ показывал использование американской гаубицы на фронте.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщали, что США уже передали Украине более 85 из 90 гаубиц, которые были обещаны Украине.

Минобороны США также показало подготовку 155-мм гаубиц M777 перед отправкой в Украину.

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