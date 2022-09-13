ВСУ смело и очень уверенно продвигаются вперед на юге — Зеленский 13 сентября, 01:00 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

С первых чисел сентября ВСУ уже освободили более 6 тысяч квадратных километров украинской территории на востоке и на юге. Контрнаступление продолжается.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.



«Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая возобновилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на южном направлении», — заявил президент.

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Также Зеленский поблагодарил 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед, несмотря на особенности открытой местности и несмотря на артиллерию оккупантов.

Глава государства поблагодарил и бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активностей врага.

«Ребята, вы настоящие герои», – добавил президент.

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