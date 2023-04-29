Силы ПВО за утро уничтожили три вражеских беспилотника

29 апреля, 14:16
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Воздушные силы утром уничтожили два российских шахеда на востоке Украины (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Воздушные силы утром уничтожили два российских шахеда на востоке Украины (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Украинские защитники за утро субботы, 29 апреля, уничтожили два российских дрона- шахеда на востоке и один беспилотник оперативно-тактического уровня на юге.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так около четырех часов утра силами и средствами воздушного командования Восток Воздушных Сил ВСУ уничтожены два ударных БпЛА типа Shahed.

Видео дня

Около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования Юг противовоздушной обороной уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (ОТР).

Редактор: София Лазарова

Теги:   Беспилотники ПВО Российские беспилотники Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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