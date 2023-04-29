Силы ПВО за утро уничтожили три вражеских беспилотника
Воздушные силы утром уничтожили два российских шахеда на востоке Украины (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)
Украинские защитники за утро субботы, 29 апреля, уничтожили два российских дрона- шахеда на востоке и один беспилотник оперативно-тактического уровня на юге.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Так около четырех часов утра силами и средствами воздушного командования Восток Воздушных Сил ВСУ уничтожены два ударных БпЛА типа Shahed.
Около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования Юг противовоздушной обороной уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (ОТР).