Силы ПВО за утро уничтожили три вражеских беспилотника 29 апреля, 14:16 Воздушные силы утром уничтожили два российских шахеда на востоке Украины (архивное фото) (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Украинские защитники за утро субботы, 29 апреля, уничтожили два российских дрона- шахеда на востоке и один беспилотник оперативно-тактического уровня на юге.



Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так около четырех часов утра силами и средствами воздушного командования Восток Воздушных Сил ВСУ уничтожены два ударных БпЛА типа Shahed.



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Около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования Юг противовоздушной обороной уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (ОТР).

