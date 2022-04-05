Бойцы 54-й ОМБр ВСУ устроили засаду на колонну российской бронетехники

5 апреля, 15:36
Цей матеріал також доступний українською
Бронетехника оккупантов была уничтожена украинской артиллерией (Фото:Коллаж НВ)

Бронетехника оккупантов была уничтожена украинской артиллерией (Фото:Коллаж НВ)

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроили засаду на колонну российской техники.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, обнародовал в соцсетях фонд Повернись живим.

На нем видно колонну из около десятка единиц бронетехники, которая во время своего продвижения попала под огонь украинской артиллерии.

Видео дня

«Украинские воины из подразделения К2 54 ОМБр показали врагу в Донецкой области, что бывает, когда российская техника идет в бой против наших защитников. Оккупанты остались гореть на обочинах. И так будет с каждым, кто считает, что имеет право приходить на нашу землю с оружием», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

https://www.facebook.com/backandalive/videos/752084016240715/
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Засада Российская военная техника Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X