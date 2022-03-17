«Сафари по-украински»: ВСУ устроили засаду на российских оккупантов — видео

17 марта, 14:16
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В результате засады водитель Урала был убит, а сам грузовик врезался в столб (Фото:Коллаж НВ)

В результате засады водитель Урала был убит, а сам грузовик врезался в столб (Фото:Коллаж НВ)

В среду, 16 марта, украинские военные устроили засаду на грузовик с российскими военными в Харьковской области.

Видео «сафари по-украински» было опубликовано в соцсетях.

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На нем видно, как украинские разведчики, заметив Урал ВС РФ, не теряя времени подыскали для себя удобную позицию и подбили его с помощью РПГ-22.

Следствием этого стала ликвидация водителя, в результате чего грузовик потерял управление и въехал в столб.

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«Оккупанты должны знать, что на Харьковщине, за каждым углом, на каждой улице, их ждет скоропостижная смерть. Такая же глупая и никчёмная, как и их жизнь», — рассказал в своем Telegram-канале один из украинских бойцов, опубликовав фото валяющегося на дороге тела водителя Урала.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Российские военные Засада Урал Война России против Украины

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