«Сафари по-украински»: ВСУ устроили засаду на российских оккупантов — видео
В результате засады водитель Урала был убит, а сам грузовик врезался в столб (Фото:Коллаж НВ)
В среду, 16 марта, украинские военные устроили засаду на грузовик с российскими военными в Харьковской области.
Видео «сафари по-украински» было опубликовано в соцсетях.
На нем видно, как украинские разведчики, заметив Урал ВС РФ, не теряя времени подыскали для себя удобную позицию и подбили его с помощью РПГ-22.
Следствием этого стала ликвидация водителя, в результате чего грузовик потерял управление и въехал в столб.
«Оккупанты должны знать, что на Харьковщине, за каждым углом, на каждой улице, их ждет скоропостижная смерть. Такая же глупая и никчёмная, как и их жизнь», — рассказал в своем Telegram-канале один из украинских бойцов, опубликовав фото валяющегося на дороге тела водителя Урала.
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