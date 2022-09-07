ВСУ установили флаг Украины в селе под Балаклеей — видео 7 сентября, 17:57 Украинские военнослужазщие сняли флаг оккупантов в Новой Гусаровке (Фото:Скриншот видео Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна / Facebook)

Бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка Харьковской области. Оно находится вблизи Балаклеи.

Об этом сообщает первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook.

Украинские военнослужащие также опубликовали соответствующий видеоролик.

«Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей», — сказано в сообщении бригады.

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Украинские военные освободили также Вербовку, которая находится еще ближе к Балаклее, в результате чего находящаяся там российская группировка оказалась в окружении.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Инфографика: НВ

ВСУ удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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