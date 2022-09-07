ВСУ установили флаг Украины в селе под Балаклеей — видео

7 сентября, 17:57
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Украинские военнослужазщие сняли флаг оккупантов в Новой Гусаровке (Фото:Скриншот видео Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна / Facebook)

Украинские военнослужазщие сняли флаг оккупантов в Новой Гусаровке (Фото:Скриншот видео Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна / Facebook)

Бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка Харьковской области. Оно находится вблизи Балаклеи.

Об этом сообщает первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна в Facebook.

Украинские военнослужащие также опубликовали соответствующий видеоролик.

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«Воины нашего батальона Дикое поле сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей», — сказано в сообщении бригады.

Видео дня

https://www.facebook.com/Bohun.Brigade/videos/776573623394275/

Украинские военные освободили также Вербовку, которая находится еще ближе к Балаклее, в результате чего находящаяся там российская группировка оказалась в окружении.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Инфографика: НВ

ВСУ удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

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Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=HpNn_zP5gFU
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Контрнаступление Балаклея Война России против Украины

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