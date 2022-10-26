ССО показали, как защитники Украины установили флаг в освобожденном Невском Луганской области — видео 26 октября, 19:12 Защитники Украины в Невском Луганской области (Фото:скриншот видео / Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram)

Силы спецопераций ВСУ опубликовали видео с защитниками Украины, которые поднимают украинский флаг в освобожденном населенном пункте Невское Луганской области.

«И хотя сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, завтра под мирным небом мы их отстроим!» — сказано в сообщении ССО в Telegram.

24 октября в Генштабе рассказали, что ВСУ вытеснили российских оккупантов из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области и Новосадового Донецкой области.

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9 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что защитники Украины полностью контролируют населенные пункты Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

В эфире Радио НВ Гайдай говорил, что, по его мнению, для освобождения севера Луганской области ключевым является район Сватово.