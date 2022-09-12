ВСУ установили флаг Украины над горсоветом Святогорска — фото

12 сентября, 17:14
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Флаг Украины в Святогорске (Фото:via Sternenko / Telegram)

Флаг Украины в Святогорске (Фото:via Sternenko / Telegram)

В понедельник, 12 сентября, украинские военнослужащие установили флаг Украины над Святогорским горсоветом, сообщил активист Сергей Стерненко.

В своем Telegram-канале он опубликовал фото, на котором видно украинский флаг на фоне разрушенного горсовета.

Других подробностей Стерненко не уточнил, но намекнул, что Святогорск может быть уже деоккупирован.

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В Генштабе ВСУ официально не комментировали освобождение Святогорска.

3 августа бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском, что в Донецкой области.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины.

В Харьковской области украинским военным удалось освободил около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм.

https://www.youtube.com/watch?v=n6BX8GMZWJE

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Святогорск Контрнаступление Война России против Украины

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