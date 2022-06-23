«Орки даже не поняли». ВСУ успешно вышли из окружения в районе Золотого и Горского — МВД 23 июня, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в районе Золотого и Горского (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ успешно вышли из окружения в районе населенных пунктов Золотое и Горское Луганской области, сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Telegram.

«Наши вышли из окружения Золотого и Горного. Орки даже не поняли ничего», — написал он.

Ранее российские пропагандистские СМИ утверждали, что оккупантам якобы удалось заблокировать украинские силы в этом районе.

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Фото: Скриншот Google maps

Населенные пункты Горское и Золотое находятся южнее Северодонецка и Лисичанска. По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, со стороны Золотого оккупанты стягивают силы для дальнейшего штурма Северодонецка.

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