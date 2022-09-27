Генштаб об успехах ВСУ: отразили несколько атак, авиация нанесла 28 результативных ударов

27 сентября, 08:00
Поделиться:
ВСУ успешно выполняют задачи на фронте (Фото:Генштаб)

ВСУ успешно выполняют задачи на фронте (Фото:Генштаб)

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на вторник, 27 сентября.

Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и семи позиций зенитных ракетных комплексов. Потери армии РФ уточняются.

Видео дня

Читайте также:
На юге Украины ВСУ уничтожили 77 оккупантов и 25 единиц техники

Ракетные войска и артиллерия ударили по пяти пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, двум позициям зенитных ракетных комплексов, трем складам с боеприпасами, а также более 10-ти отдельным важным целям.

https://www.youtube.com/watch?v=IMk_4F8qlO0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X