Генштаб об успехах ВСУ: отразили несколько атак, авиация нанесла 28 результативных ударов
ВСУ успешно выполняют задачи на фронте (Фото:Генштаб)
В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.
Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на вторник, 27 сентября.
Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и семи позиций зенитных ракетных комплексов. Потери армии РФ уточняются.
Ракетные войска и артиллерия ударили по пяти пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, двум позициям зенитных ракетных комплексов, трем складам с боеприпасами, а также более 10-ти отдельным важным целям.