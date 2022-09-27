Генштаб об успехах ВСУ: отразили несколько атак, авиация нанесла 28 результативных ударов 27 сентября, 08:00 ВСУ успешно выполняют задачи на фронте (Фото:Генштаб)

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.



Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на вторник, 27 сентября.

Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и семи позиций зенитных ракетных комплексов. Потери армии РФ уточняются.

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Ракетные войска и артиллерия ударили по пяти пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, двум позициям зенитных ракетных комплексов, трем складам с боеприпасами, а также более 10-ти отдельным важным целям.