ВСУ отбили атаки возле семи населенных пунктов и нанесли удары по пунктам управления оккупантов — Генштаб 12 октября, 08:00 Генштаб сообщил об успешных действиях ВСУ против оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 12 октября.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 30 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны РФ.

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Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, а также более 20 других важных вражеских объектов.

Также Генштаб сообщил, что оккупанты вели огонь из из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении — Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области;



на Слобожанском направлении — Стрелечья, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее;



на Краматорском направлении — Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;



на Бахмутском направлении — Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка;



на Авдеевском направлении — Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;



на Новопавловском и Запорожском направлениях — Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное;



на Южнобужском направлении были обстреляны районы более двадцати населенных пунктов, среди которых Великое Артаково, Давыдов Брод, Благодатовка, Сухой Ставок, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

