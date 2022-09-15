Успешные действия ВСУ: военные отразили атаки оккупантов вблизи восьми населенных пунктов и сбили четыре самолета — Генштаб 15 сентября, 07:22 Генштаб сообщил об успешных действиях ВСУ (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины успешно отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация ВСУ совершила 12 ударов по местам сосредоточения вражеской живой силы и техники.

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Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы оккупантов, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

Потери армии РФ уточняются.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета РФ: три Су-25 и один Су-24М.

При этом оккупанты наносили ракетные удары и вели огонь из РСЗО по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времевка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.

За минувшие сутки оккупационные войска РФ нанесли восемь ракетных, 19 авиационных ударов и совершили 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.



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