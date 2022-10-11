ВСУ отразили вражеские атаки на пяти направлениях и уничтожили ангар с техникой оккупантов — Генштаб

11 октября, 08:36
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За сутки ВСУ дали достойный отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

За сутки ВСУ дали достойный отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 11 октября.

Также Генштаб сообщил, что 9 октября в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября, в районе Берислава был нанесен удар по ангару с военной техникой. Потери оккупантов уточняются.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение четырех мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили вражеский самолет Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за прошлые сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 и один склад с боеприпасами.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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