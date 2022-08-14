ВСУ успешно отбили ряд вражеских атак на Донбассе, местами боевые действия продолжаются — Генштаб 14 августа, 07:52 Украинские защитники 172-е сутки продолжают защищать Украину от российской агрессии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях на Донбассе и с потерями отступили. В то же время продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Первомайское (Авдеевское направление), Ивано-Дарьевка (Краматорское направление) и Павловка (Запорожское направление).

О ситуации на фронте сообщается в своодке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 172-х суток противостояния украинской нации российскому военному вторжению.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На последнем идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории РФ.



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На Харьковском направлении оккупанты продолжают огневое поражение по ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, успеха не имел, понес потери и отошел. Нанес авиационные удары возле Перемогы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь.

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону украинских подразделений. Бессмысленный штурм украинские воины отбили.

В Донецком направлении враг обстреливал украинские подразделения из танков, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары близ Спорного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов, прибегли к бегству. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении из артиллерии и танков враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции сил обороны. Нанес авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, потерпел огненное поражение и скрылся. Противник вел наступательные действия в районе Зайцево, успеха не имел, отошел. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел. В районе населенного пункта Первомайское боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник привлек авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БПЛА оперативно-тактического уровня. Совершил попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций. Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи поддержки наземной группировки войск и блокирования северо-западной части Черного моря.

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

В то же время, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполняют огневые задачи по командным пунктам, скоплениям техники и полевым складам боеприпасов противника. Потери русских оккупантов уточняются.

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