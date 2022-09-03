Сводка Генштаба. Украинские военные уничтожили живую силу армии РФ на Запорожском направлении 3 сентября, 07:25 Украинские военные в Донецкой области, 29 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили живую силу россиян. По данным разведки, колонна из грузовиков оккупантов, один из которых был заполнен телами ликвидированных, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 субботы, 3 сентября.

Ситуация на фронте следующая.

С началом сумерек армия РФ активизировалась на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силы обороны успешно отразили атаки в районах Бахмутского, Кодемы, Зайцевого, Авдеевки, Марьинки и Времовки.

Украинские военные успешно отразили наступление оккупантов в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

и направлениях обстановка остается без существенных изменений. На Северском — РФ обстреляла районы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. На Харьковском направлении военные РФ обстреляли районы Золочева, Больших Проходов, Русской Лозовой, Русских Тишек, Черкасских Тишек, Пришиба.

— РФ обстреляла районы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. На направлении военные РФ обстреляли районы Золочева, Больших Проходов, Русской Лозовой, Русских Тишек, Черкасских Тишек, Пришиба. На Славянском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли Большую Камышеваху, Карнауховку, Вернополье. Активные наступательные действия не вели.

направлении оккупанты из артиллерии обстреляли Большую Камышеваху, Карнауховку, Вернополье. Активные наступательные действия не вели. На Краматорском — РФ открывала огонь по Райгородку, Северскому, Спорному; на Бахмутском направлении из минометов, танков ствольной артиллерии — по Соледару, Бахмуту, Кодеме; на Авдеевском — по Авдеевке, Водяному, Веселому.

— РФ открывала огонь по Райгородку, Северскому, Спорному; на направлении из минометов, танков ствольной артиллерии — по Соледару, Бахмуту, Кодеме; на — по Авдеевке, Водяному, Веселому. На Новопавловском направлении активных наступательных действий армия РФ не проводила, обстреляла ряд населенных пунктов.

направлении активных наступательных действий армия РФ не проводила, обстреляла ряд населенных пунктов. В Запорожском направлении враг обстрелял объекты в районах Новоселки, Железнодорожного, Гуляйполя, Красного, Щербаков, Белогорья. На Южнобужском — Лозового, Андреевки, Ольгиного, Зеленого Гая, Степной Долины.

Видео дня

В течение 2 сентября российские оккупанты нанесли шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам.

Авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. В Генштабе рассказали, что Байрактары нанесли ракетный удар, в результате которого сдетонировал боекомплект и были уничтожены две единицы бронированной техники россиян вместе с экипажами.

Также ВСУ атаковали более десяти скоплений живой силы оккупантов, в том числе три взводных опорных пункта, а также уничтожили три зенитно-ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники.

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