Сводка Генштаба. Украинские военные уничтожили живую силу армии РФ на Запорожском направлении
Украинские военные в Донецкой области, 29 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили живую силу россиян. По данным разведки, колонна из грузовиков оккупантов, один из которых был заполнен телами ликвидированных, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 субботы, 3 сентября.
Ситуация на фронте следующая.
- С началом сумерек армия РФ активизировалась на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силы обороны успешно отразили атаки в районах Бахмутского, Кодемы, Зайцевого, Авдеевки, Марьинки и Времовки.
- Украинские военные успешно отразили наступление оккупантов в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
- На Северском — РФ обстреляла районы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. На Харьковском направлении военные РФ обстреляли районы Золочева, Больших Проходов, Русской Лозовой, Русских Тишек, Черкасских Тишек, Пришиба.
- На Славянском направлении оккупанты из артиллерии обстреляли Большую Камышеваху, Карнауховку, Вернополье. Активные наступательные действия не вели.
- На Краматорском — РФ открывала огонь по Райгородку, Северскому, Спорному; на Бахмутском направлении из минометов, танков ствольной артиллерии — по Соледару, Бахмуту, Кодеме; на Авдеевском — по Авдеевке, Водяному, Веселому.
- На Новопавловском направлении активных наступательных действий армия РФ не проводила, обстреляла ряд населенных пунктов.
- В Запорожском направлении враг обстрелял объекты в районах Новоселки, Железнодорожного, Гуляйполя, Красного, Щербаков, Белогорья. На Южнобужском — Лозового, Андреевки, Ольгиного, Зеленого Гая, Степной Долины.
В течение 2 сентября российские оккупанты нанесли шесть ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам.
Авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. В Генштабе рассказали, что Байрактары нанесли ракетный удар, в результате которого сдетонировал боекомплект и были уничтожены две единицы бронированной техники россиян вместе с экипажами.
Также ВСУ атаковали более десяти скоплений живой силы оккупантов, в том числе три взводных опорных пункта, а также уничтожили три зенитно-ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники.
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