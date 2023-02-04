Украинские артиллеристы уничтожили второй российский Тор-М2ДТ за $25 млн 4 февраля, 15:13 В Украине уничтожили еще один Тор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Артиллерийские воинские части и подразделения морской пехоты ВМС ВСУ уничтожили уже второй за неделю российский зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ за 25 млн долларов, считающийся гордостью оборонпрома России.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

«Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожен зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ и два российских военных. Окончательные потери врага уточняются», – говорится в сообщении.

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Первая серийная партия зенитного ракетного комплекса Тор-М2ДТ поступила на вооружение России только в 2018 году. В июле 2019 г. состоялись первые стрельбы ЗРК в Арктике на архипелаге Новая Земля.

Согласно государственному оборонному заказу, предприятие-производитель поставило министерству обороны России дивизион этих боевых машин.

Комплекс представляет собой модификацию ЗРК Тор-М2 на шасси двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 Витязь.

Он должен служить для прикрытия от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В его состав входят 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров.

Модернизированная станция обнаружения целей якобы способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с помощью технологии "стэлс".

За 345 дней полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 130 590 своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.