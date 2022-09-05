ВСУ уничтожили вражескую пушку Гиацинт-Б и грузовик с боекомплектом — видео 5 сентября, 12:34 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку Гиацинт-Б и грузовик с боекомплектом, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

«Воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола ведут умело борьбу с российскими захватчиками и продолжают уничтожать боевую технику оккупантов-террористов. Обезврежены вражеские орудия 2А36 Гиацинт-Б и грузовик с БК», — говорится в сообщении.

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