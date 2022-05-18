ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК Бук
Уничтожение вражеской техники (Фото:Оперативный ВСУ/ Telegram)
Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.
Война России против Украины — главные события 17 мая
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Оккупантам не удалось спрятаться в лесополосе, а украинские воины не могли оставить их без внимания. В результате получилось невероятно красивое зрелище — горящие российские ЗРК», — говорится в сообщении.
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