ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК Бук 18 мая, 03:13 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение вражеской техники (Фото:Оперативный ВСУ/ Telegram)

Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Оккупантам не удалось спрятаться в лесополосе, а украинские воины не могли оставить их без внимания. В результате получилось невероятно красивое зрелище — горящие российские ЗРК», — говорится в сообщении.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.