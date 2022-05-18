ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК Бук

18 мая, 03:13
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Уничтожение вражеской техники (Фото:Оперативный ВСУ/ Telegram)

Уничтожение вражеской техники (Фото:Оперативный ВСУ/ Telegram)

Артиллерия десантно-штурмовых и сухопутных войск уничтожила вражескую батарею зенитно-ракетного комплекса Бук.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Оккупантам не удалось спрятаться в лесополосе, а украинские воины не могли оставить их без внимания. В результате получилось невероятно красивое зрелище — горящие российские ЗРК», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПЗРК Бук ЗРК Война России против Украины

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