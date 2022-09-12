Контрнаступление в Харьковской области. ВСУ уничтожили вражеской техники на почти 700 млн долларов — Forbes 12 сентября, 23:57 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военные меньше чем за неделю уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 млн долларов. Значительное количество было уничтожено в ходе контрнаступления в Харьковской области.

Об этом сообщает Forbes.

По данным Генерального штаба, в течение 6−11 сентября, украинские защитники уничтожили 2850 захватчиков и 590 единиц техники. Отмечается, что большая часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления в Харьковской области, однако какая именно установить трудно.

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Потери оккупантов составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Инфографика: Forbes

Сообщается, что самая дорогая потеря россиян — комплекс радиоэлектронной борьбы Москва-1 (57 млн долларов), который был уничтожен в Запорожской области. В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему Зоопарк-1М (25 млн долларов).

Также отмечено, что не вся утраченная оккупантами техника была уничтожена. По данным аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября ВСУ захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в 104 млн долларов, в том числе девять гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму свыше 43 млн долларов.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В Министерстве обороны намекнули, что за время стремительного контрнаступления ВСУ освободили почти 6 тысяч кв. километров территории Украины.



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