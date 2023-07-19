Силы обороны Украины уничтожили вражеский танк Т-90 на Бахмутском направлении — видео 19 июля, 23:14 Уничтожение российского танка Т-90 на Бахмутском направлении (Фото:Скриншот из видео Александр Сырский/Telegram)

ВСУ дроном атаковали танк оккупантов Т-90 на Бахмутском направлении. В результате чего вражеская машина была полностью уничтожена.

Об этом в среду, 19 июля, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский в Telegram.

«Уничтожение российского танка Т-90 на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.

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Сырский отметил, что танк уничтожили группа Асгард из подразделения Глаза 120-го отдельного разведывательного батальона, сотрудничая с 3-й отдельной штурмовой бригадой.

Кроме того, им помогал начальник РЭБ и КБ 28-й отдельной механизированной бригады.

«FPV-камикадзе точно поражает цель», — отметил Сырский.