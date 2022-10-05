ВСУ отразили несколько атак оккупантов, уничтожили ЗРК С-300 и ударили по понтонной переправе через Днепр 5 октября, 08:07 ВСУ дали отпор оккупантам в районе 10 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро среду, 5 октября.

Вечером 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам армии РФ через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери оккупантов уточняются.

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Также подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение четырех опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплекса.

Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и два вражеских беспилотника.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу оккупантов.