ВСУ отразили несколько атак оккупантов, уничтожили ЗРК С-300 и ударили по понтонной переправе через Днепр

5 октября, 08:07
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ВСУ дали отпор оккупантам в районе 10 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

ВСУ дали отпор оккупантам в районе 10 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро среду, 5 октября.

Вечером 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам армии РФ через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери оккупантов уточняются.

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Также подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение четырех опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплекса.

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Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и два вражеских беспилотника.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=3i1Zs-pItLs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Запорожская область Генштаб ЗРК С-300 Война России против Украины

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