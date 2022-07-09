ВСУ уничтожили вражеские казармы и склады с боеприпасами, оккупанты приостановили наступление — глава Луганской ОВА

9 июля, 13:33
Бои за Луганскую область (Фото:Генштаб)

Бои за Луганскую область (Фото:Генштаб)

Луганская область держит оборону, российские войска приостановили наступление из-за уничтожения складов с боеприпасами и казарм.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

«Луганская область держит оборону, полной оккупации нет. Орки приостановили свои наступления из-за уничтожения складов боеприпасов и казарм украинскими военными», — написал он.

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По его словам, россияне планируют размещать боекомплекты в детских садах и школах.

Гайдай также отметил, что скоро Луганская ОВА откроет гуманитарные центры для переселенцев по всей стране, будут работать горячие линии общин области.

«Дважды переселенцы (имевшие статус ВПЛ еще до 24 февраля 2022 года) будут иметь привилегии при получении жилья», — добавил он.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/1099676254262790/
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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