Враг пытался атаковать опорный пункт. На Бахмутском направлении пограничники уничтожили восемь оккупантов, 13 ранили

24 января, 11:00
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Украинский защитник (Фото:t.me/DPSUkr)

Украинский защитник (Фото:t.me/DPSUkr)

На Бахмутском направлении украинские пограничники уничтожили восемь оккупантов, 13 ранили.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что российские войска пытались атаковать опорный пункт пограничников вблизи Бахмута. Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление.

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«Артиллерия ВСУ и пограничники-минометчики разбили наемников, пока те разворачивались в атаку. Добили врага в стрелковом бою», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что всего насчитали восемь убитых и 13 раненых оккупантов.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

https://www.youtube.com/watch?v=qAiHHBIXeBc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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