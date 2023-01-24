Враг пытался атаковать опорный пункт. На Бахмутском направлении пограничники уничтожили восемь оккупантов, 13 ранили 24 января, 11:00 Украинский защитник (Фото:t.me/DPSUkr)

На Бахмутском направлении украинские пограничники уничтожили восемь оккупантов, 13 ранили.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что российские войска пытались атаковать опорный пункт пограничников вблизи Бахмута. Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление.

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«Артиллерия ВСУ и пограничники-минометчики разбили наемников, пока те разворачивались в атаку. Добили врага в стрелковом бою», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что всего насчитали восемь убитых и 13 раненых оккупантов.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки по его захвату, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

